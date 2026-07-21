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कौन हैं ऐश्वर्या? जिन्होंने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

Sohail-rahman
Jul 21, 2026
Jul 21, 2026
Sohail-rahman

ऐश्वर्या सिंधोगी एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं.

जिन्हें मुख्य रूप से कन्नड़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने काम के लिए जाना जाता हैं.

उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया एकाउंट्स पर कमेंट्स और मैसेज में गाली गलौज दिए जा रहे हैं.

जिसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है.

पुलिस शिकायत में उन्होंने कमेंट्स के लिंक्स और स्क्रीनशॉट भी दिए हैं.

उन्होंने एक व्यक्ति पर शक जताया है, जिनके काम करने का तरीका उनसे मिलता-जुलता है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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