Inkhabar Hindi News

कौन हैं आगु स्टेनली चिएडोजी?

Kamesh-dwivedi
Jun 06, 2026
Jun 06, 2026
Kamesh-dwivedi

आगु स्टेनली चिएडोजी इन दिनों वह अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर से चर्चा में हैं, जिसमें उन्होंने भूमिका निभाई है.

नाइजीरिया के लागोस में जन्मे और पले-बढ़े स्टेनली 2019 में एक छात्र के रूप में भारत आए.

उन्होंने लखनऊ के एमिटी विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ फार्मेसी कार्यक्रम में दाखिला लिया और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत अंततः उनका घर बन जाएगा.

6 फीट 5 इंच लंबे और पूर्व पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टेनली हिंदी, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, अंग्रेजी, इग्बो और योरूबा सहित कई भाषाओं में धाराप्रवाह बोलते हैं.

आगु स्टेनली चिएडोज लाखों लोगों के बीच इस्तांबोस के नाम से मशहूर हैं.

आगु स्टैनली ने एनडीटीवी को बताया, 'फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' देखते हुए और उसका आनंद लेते हुए, मुझे पता चला कि अनुराग कश्यप उन कारणों में से एक हैं जिनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूं, वह बन पाया हूं.

जरा सोचिए, अगर मुझे अपनी पहली हिंदी फिल्म ('गैंग्स ऑफ वासेपुर') पसंद नहीं आती, तो मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखता. लेकिन मुझे वह फिल्म पसंद आई, इसलिए मैंने और फिल्में देखीं और मेरी हिंदी में सुधार हुआ.'

Read More
Waste Materials से बनाइये ये खूबसूरत handicraftsसबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय, नंबर-1 का रिकॉर्ड तोड़ना असंभव!बारिश के मौसम में गुजरा रहेंगी दिल्ली की ये जगहअयोध्या घूमने का बना रहे हैं प्लान, तो मिस न करें ये 6 जगह