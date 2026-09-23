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कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी बात

Shristi-s
Sep 23, 2026
Sep 23, 2026
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कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी बात

आंचल ने बताया कि उन्होंने खुद इसका सामना नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे मामले अपनी आंखों से देखे हैं.

Telly Masala के इंटरव्यू के दौरान आंचल ने बताया कि उनकी बेबाक और दबंग पर्सनैलिटी के कारण किसी ने उन्हें सीधे तौर पर इस तरह का प्रस्ताव देने की हिम्मत नहीं की.

आंचल ने बताया कि उन्हें अक्सर समझ आ जाता है कि सामने वाला किस इरादे से बात कर रहा है. ऐसे मामलों में वह बातचीत को आगे नहीं बढ़ातीं.

एक्ट्रेस आंचल ने यह भी बताया कि वह हाउस पार्टियों में जाने से बचती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां कई बार प्रोफेशनल और पर्सनल सीमाएं स्पष्ट नहीं रहतीं.

आंचल ने बताया कि पार्टी में एक प्रोड्यूसर के आसपस तीन-चार लड़कियां बिल्कूल लट्टू हो रही थीं. जिसके बाद उस प्रोड्यूसर की बात सुनकर आंचल बिल्कूल दंग रह गई.

इसी दौरान प्रोड्यूसर ने साइड से कहा कि इनको क्या लगता है ये लड़कियां मेरे साथ सोएगी और मैं, इन्हें काम दे दूंगा.

आंचल के मुताबिक, प्रोड्यूसर ने कहा था कि इन लड़कियों के साथ मैं सोउंगा जरूर, लेकिन काम नहीं दूंगा, इनसे ज्यादा सस्ती तो मुझे रशियन पड़ेगी.

आंचल ने साफ किया कि उन्हें बिकिनी पहनने से भी परेशानी नहीं है, लेकिन किसी सीन की शूटिंग का माहौल उनके लिए महत्वपूर्ण है.

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