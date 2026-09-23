कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी बात

Telly Masala के इंटरव्यू के दौरान आंचल ने बताया कि उनकी बेबाक और दबंग पर्सनैलिटी के कारण किसी ने उन्हें सीधे तौर पर इस तरह का प्रस्ताव देने की हिम्मत नहीं की.