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कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम, जिनकी हो रही चर्चा

Sohail-rahman
May 03, 2026
May 03, 2026
Sohail-rahman

अभिरामी वेंकटचलम एक मॉडल और तमिल अभिनेत्री हैं.

उन्होंने विजय देवरकोंडा और अजित कुमार के साथ काम किया है.

वो मिस तमिलनाडु 2017 का खिताब जीत चुकी हैं.

उन्होंने ‘कंट्रोल ऑल्ट डिलीट’ वेब सीरीज में काम किया है.

उन्होंने NOTA और नेरकोंडा पारवई फिल्म में काम किया है.

हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर सब्सक्रिप्शन पेज शुरू किया है.

जिसमें यूजर की मांग पर अभिनेत्री भड़क गईं.

उन्होंने कहा कि मैं यहां कपड़े उतारने नहीं आई हूं.

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