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कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू
Sohail-rahman
Sep 23, 2026
Sep 23, 2026
Sohail-rahman
वीर पहाड़िया की अपकमिंग फिल्म प्रेम कीटाणु से बॉलीवुड में आफिया सैयद डेब्यू कर रही हैं.
आफिया सैयद एक उभरती हुई भारतीय अभिनेत्री हैं.
वह मशहूर बॉलीवुड फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला की भांजी हैं.
हाल ही में उन्होंने फिल्म प्रमोशन के गानों में काम किया है.
जिनमें बी प्राक का ट्रेंडिंग गाना ‘इश्क का गुलाम’ और सचेत-परंपरा का ‘तू मेरा रहियो’ शामिल हैं.
प्रेम कीटाणु फिल्म में आफिया सैयद वीर पहाड़िया और अपारशक्ति खुराना के साथ काम करेंगी.
प्रेम कीटाणु को मलयालम रोमांटिक कॉमेडी 'प्रेमालु' का रीमेक बताया जा रहा है.
हालांकि, वीर पहाड़िया ने ऐसी किसी बात से इन्कार कर दिया है.
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