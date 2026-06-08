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कौन हैं नेहल चुडासमा, जिन्होंने ब्राइडल लुक में तस्वीरें की शेयर
Sohail-rahman
Jun 08, 2026
Jun 08, 2026
Sohail-rahman
नेहल चुडासमा ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं.
जिसमें वो ब्राइटल लुक में सुर्ख लाल जोड़े में नजर आ रही हैं.
जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या उन्होंने शादी कर ली है या ये तस्वीरें किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं.
हालांकि, इसको लेकर अब तक मामला स्पष्ट नहीं हुआ है.
इन तस्वीरों में वो सुर्ख लाल लहंगा चोली पहने हुए नजर आ रही हैं.
इसके अलावा, उन्होंने कुंदन की हैवी जूलरी पहनी हुई हैं.
इसके अलावा, उन्होंने कुंदन की हैवी जूलरी पहनी हुई हैं.
नेहल चुडासमा बिग बॉस 19 और द फिफ्टी रियलिटी शो में नजर आ चुकी हैं.
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