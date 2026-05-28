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IPL इतिहास में किसने जड़े सबसे ज्यादा सिक्स? कोहली-रोहित से आगे ये खिलाड़ी
Ankush-upadhayay
May 28, 2026
May 28, 2026
Ankush-upadhayay
पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल ने IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 357 छक्के लगाए हैं.
रोहित शर्मा ने IPL में 323 सिक्स लगाए हैं.
विराट कोहली ने अभी तक IPL में कुल 313 छक्के लगाए हैं.
MS धोनी के नाम IPL में 264 सिक्स दर्ज हैं.
पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने IPL में 251 छक्के लगाए हैं.
संजू सैमसन के नाम IPL में 243 सिक्स दर्ज हैं.
KL राहुल ने IPL में कुल 239 सिक्स लगाए हैं.
डेविड वॉर्नर ने IPL में 236 छक्के जड़े हैं.
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