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भारत की सीमाओं के 7 'रक्षक'

Kajal-jain
Jun 01, 2026
Jun 01, 2026
Kajal-jain

भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF और भारत-चीन सीमा पर ITBP तैनात है

भारत-नेपाल और भारत भूटान सीमा पर SSB और भारत-म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स तैनात है

भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा भारतीय कोस्टल गार्ड और इंडियन नेवी करती है

भारत के एयरपोर्ट, मेट्रो और सरकारी संस्थानों में CISF और रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा कमान RPF के हाथों में है

भारत के संवेदनशील इलाकों में CRPF और हवाई सीमाओं की सुरक्षा Indian Air Force ने संभाली हुई है

देश में बड़े आतंक विरोधी ऑपरेशन्स के लिए NSG और वीवीआईपी सुरक्षा के लिए SPG तैनात की जाती है

राज्यों में कानून व्यवस्था के लिए राज्य पुलिस और तीनों सीमाओं की सुरक्षा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हाथों में है

इन सभी में भारतीय सेना यानी Indian Army सबसे बड़ी कमांडेंट है.

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