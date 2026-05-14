✕
किसने दी प्रतीक यादव को मुखाग्नि?
Kamesh-dwivedi
May 14, 2026
May 14, 2026
Kamesh-dwivedi
सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का आज 14 मई को अंतिम संस्कार किया गया.
लखनऊ स्थित बैकुंठधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया.
लखनऊ स्थित बैकुंठधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया.
अपने पति प्रतीक यादव को अंतिम विदाई देते वक्त अपर्णा यादव फूट फूटकर रोने लगी थीं.
दिग्गज नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी मौत फेफड़ों में गंभीर रूप से खून के थक्के जमने के कारण सांस लेने में समस्या हुई थी.
प्रतीक यादव उत्तर प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र थे. वे अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे.
Read More
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी धुरंधर 2
किसने दी प्रतीक यादव को मुखाग्नि?
AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली बिल!
बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब के फायदे