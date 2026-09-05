कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना?

उन्होंने 400 से ज्यादा इवेंट्स को होस्ट करने का काम किया है. जिनमें कॉर्पोरेट इवेंट्स, अवॉर्ड सेरेमनी, फैशन शो और कॉलेज फेस्टिवल शामिल हैं.