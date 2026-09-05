✕
कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना?
Sohail-rahman
Sep 05, 2026
Sep 05, 2026
Sohail-rahman
करण जौहर के शो द ट्रेटर्स सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है.
जिसमें क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना विनर बनीं हैं.
दोनों ने 66 लाख रुपये की प्राइज मनी को आपस में बांटा.
क्रिस्टल डिसूजा एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन में काम करती हैं.
उन्होंने 2019 में फितरत के साथ अपना वेब डेब्यू किया और 2021 में ‘चेहरे’ के साथ अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की.
रिदा थराना कर्नाटक की एक कंटेंट क्रिएटर, मॉडल और प्रोफेशनल एम्सी (emcee) हैं.
फुल-टाइम डिजिटल क्रिएटर बनने से पहले उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी.
उन्होंने 400 से ज्यादा इवेंट्स को होस्ट करने का काम किया है. जिनमें कॉर्पोरेट इवेंट्स, अवॉर्ड सेरेमनी, फैशन शो और कॉलेज फेस्टिवल शामिल हैं.
Read More
कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना?
अभिषेक शर्मा के 6 सबसे बड़े रिकॉर्ड, T20I में रोहित-कोहली से भी आगे!
पंकज त्रिपाठी की 6 शानदार फिल्में
बेडरूम में रखें ये 7 पौधे, रातों-रात सुधरेगी नींद की क्वालिटी!