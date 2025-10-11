✕
Oct 11, 2025
Prachi-tandon
आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए सबसे अच्छा!
सेक्स लाइफ कैसे हेल्दी रखी जा सकती है. बिस्तर पर पार्टनर को इंप्रेस कैसे करना है जैसी कई बातें आपने सुनी होंगी.
क्या आप जानते हैं आयुर्वेद में सेक्स को लेकर क्या बातें कही गई हैं. आयुर्वेद में सेक्स के लिए सबसे अच्छे टाइम से लेकर इसे बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए इसका जिक्र है.
आयुर्वेद के मुताबिक, सेक्स के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का माना गया है.
कौन-सा टाइम अच्छा?
दरअसल, इस समय शरीर ऊर्जा से भरपूर होता है और किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता. ऐसे में सुबह का समय सेक्स के लिए सबसे अच्छा होता है.
क्यों होता है अच्छा?
सुबह सबसे ज्यादा शरीर में एनर्जी रहती है. जो दोपहर तक बरकरार रह सकती है. ऐसे में दोपहर को भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना ठीक हो सकता है.
दिन में रहती है एनर्जी
हालांकि, अक्सर लोग रात के समय यौन संबंध बनाते हैं. लेकिन, रात का समय आपकी बेडरूम लाइफ पर नेगेटिव असर डाल सकता है
रात नहीं अच्छी
यह शारीरिक क्षमता, उम्र और मौसम पर निर्भर करता है. गर्मियों के मौसम में एक हफ्ते में 1 या 2 बार, वहीं सर्दियों में 2-4 बार यौन संबंध बनाए जा सकते हैं.
एक हफ्ते में कितनी बार?
सेक्स से पहले भारी भोजना यानी तला-भुना न खाएं. इसके अलावा दूध पीना फायदेमंद हो सकता है.
सेक्स से पहले क्या करें?
