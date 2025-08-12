क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से पेट मे बन जाती है गैस?

पेट में गैस बनना एक आम समस्या है जो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। आइए जानते हैं कि किन चीज़ों को खाने से पेट में गैस बनती है।

चना, मटर, राजमा और छोले पचाने में मुश्किल होते हैं और कुछ लोगों में गैस की समस्या पैदा कर सकते हैं।

टमाटर में प्राकृतिक एसिड होता है जो कुछ लोगों में पेट में एसिड के उत्पादन को बढ़ा सकता है और गैस की समस्या पैदा कर सकता है।

नींबू और संतरे से भी पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या को बन सकती है।

पकौड़े, पूरी या ज़्यादा तेल में बनी चीज़ें पचने में भारी होती हैं। रात में इनका सेवन करने से गैस, अपच और एसिडिटी हो सकती है।