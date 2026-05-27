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IPL में किस टीम ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? इस नंबर पर RCB
Ankush-upadhayay
May 27, 2026
May 27, 2026
Ankush-upadhayay
IPL इतिहास में CSK ने सबसे ज्यादा 10 बार फाइनल खेला है, जिसमें 5 बार ट्रॉफी उठाई है.
MI ने कुल 6 बार आईपीएल फाइनल खेला, जिसमें से 5 बार जीत हासिल की है.
RCB ने 4 बार फाइनल खेला है, जिसमें 1 जीत हासिल की है. IPL 2026 में RCB अपना 5वां फाइनल खेलेगी.
KKR ने 4 बार IPL फाइनल खेला है, जिस दौरान 3 बार आईपीएल ट्रॉफी हासिल की है.
SRH ने 3 बार फाइनल में एंट्री की है, जबकि सिर्फ 1 बार खिताब हासिल किया है.
RR ने भी 2 बार IPL फाइनल खेला है, जिसमें से सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाई है.
GT ने 2 बार IPL का फाइनल खेला है, जिसमें 1 बार जीतकर ट्रॉफी उठाई है.
PBKS ने 2 फाइनल खेले हैं, लेकिन एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई.
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