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खाना पचाने के लिए किस करवट सोना ठीक?
Shristi-s
Aug 02, 2026
Aug 02, 2026
Shristi-s
खाना पचाने के लिए किस करवट सोना ठीक?
पाचन के लिए बाईं करवट सोना बेहतर माना जाता है.
बाईं करवट सोने से पेट के एसिड के इसोफेगस में वापस जाने का खतरा कम हो सकता है.
कुछ लोगों को इससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है.
खाने के तुरंत बाद लेटने से बचना चाहिए.
दाईं करवट सोने से कुछ लोगों में एसिड रिफ्लक्स बढ़ सकता है.
आरामदायक नींद के लिए सही तकिया और सोने का सही तरीका भी जरूरी है.
अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें.
खाने के 2–3 घंटे बाद सोना सबसे अच्छा है.
हेल्दी डाइट और अच्छी नींद दोनों ही पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.
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