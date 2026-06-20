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किस धर्म को मानते हैं ईशान खट्टर?
Sohail-rahman
Jun 20, 2026
Jun 20, 2026
Sohail-rahman
ईशान का पारिवारिक बैकग्राउंड मिला-जुला है.
उनकी मां नीलिमा अजीम एक मुस्लिम परिवार से हैं.
उनके पिता राजेश खट्टर एक पंजाबी हिंदू हैं.
लेकिन जब उनसे फैन्स ने पूछा कि आप किस धर्म को मानते हैं.
तो उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया.
बल्कि उन्होंने इसका जवाब ‘जय जीसस’, ‘श्री अल्लाह’, ‘होली स्पिरिट दी फतेह’ के साथ दिया.
इसके बाद उन्होंने एक और गंभीर बात कही कि ‘प्रकृति, दया, इंसानियत और रचना’.
जिससे साफ हो गया है कि वे धार्मिक पहचान के बजाय एकता और इंसानियत की बात करना ज्यादा पसंद करते हैं.
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