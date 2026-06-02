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किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा बार उठाई IPL ट्रॉफी? देखें लिस्ट

Ankush-upadhayay
Jun 02, 2026
Jun 02, 2026
Ankush-upadhayay

रोहित शर्मा ने 6 बार IPL ट्रॉफी उठाई है.

अंबाती रायडू भी 6 बार IPL चैंपियन बन चुके हैं.

कीरोन पोलार्ड ने IPL में 5 बार ट्रॉफी उठाई है.

हार्दिक पांड्या ने भी 5 बार IPL ट्रॉफी जीती है.

MS धोनी ने 5 बार IPL का खिताब जीता है.

जसप्रीत बुमराह भी 5 बार IPL जीत चुके हैं.

आदित्य तारे ने भी 5 बार ट्रॉफी उठाई है.

क्रुणाल पांड्या भी 5 बार IPL चैंपियन बन चुके हैं.

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