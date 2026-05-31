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IPL में किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? देखें टॉप-8 की लिस्ट
Ankush-upadhayay
May 31, 2026
May 31, 2026
Ankush-upadhayay
MS धोनी
(11 फाइनल)
रविंद्र जडेजा
(8 फाइनल)
सुरेश रैना
(8 फाइनल)
अंबाती रायडू
(8 फाइनल)
रविचंद्रन अश्विन
(7 फाइनल)
ड्वेन ब्रावो
(7 फाइनल)
हार्दिक पांड्या
(6 फाइनल)
रोहित शर्मा
(6 फाइनल)
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