कौन से कुत्ते होते हैं ज्यादा खतरनाक?
Sanskriti-jaipuria
Mar 03, 2026
क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्लें कौन-कौन सी हैं? आइए जानें:
पिटबुल – इसे अक्सर सबसे खतरनाक कुत्तों में गिना जाता है, इसकी ताकत और आक्रामक स्वभाव इसे विशेष बनाते हैं.
रॉटवीलर – साहस और निडरता के लिए फेमस, अफ्रीका में इसे सुरक्षा और खोज कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
जर्मन शेफर्ड – ये नस्ल अपनी बुद्धिमानी और प्रशिक्षण क्षमता के लिए जानी जाती है. पुलिस और सैन्य सेवाओं में इनकी अहम भूमिका होती है.
बॉक्सर – मजबूत जबड़े और दांत इसे संभालने में चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, इसलिए इसे पालना अनुभवहीन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है.
ग्रेट डेन – ये नस्ल अपनी लंबाई और चौड़े सीने के लिए फेमस है, लेकिन इसके आकार के कारण इसकी ताकत भी असाधारण होती है.
