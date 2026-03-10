✕
क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है?
Sanskritij-jaipuria
Mar 10, 2026
Mar 10, 2026
Sanskritij-jaipuria
सदियों से भारत में किले रक्षा, प्रशासन और राजसत्ता के प्रतीक रहे हैं. देश के शासन काल में कई राजा और महाराजाओं ने किलों का निर्माण कराया.
भारत का सबसे बड़ा किला जानने के लिए चित्तौड़गढ़ किले की चर्चा सबसे पहले आती है.
शौर्य, बलिदान और इतिहास की विशाल पहचान के रूप में चित्तौड़गढ़ किला प्रसिद्ध है.
राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ किला क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है.
ये किला लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है और इसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया था. चित्तौड़गढ़ किला दक्षिणी राजस्थान की एक पथरीली पहाड़ी पर स्थित है.
किले में सात विशाल प्रवेश द्वार, शाही महल, हिंदू और जैन मंदिर, निगरानी मीनारें और जल भंडार शामिल हैं.
इसे राजस्थान के गौरव और ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक माना जाता है और ये एशिया के सबसे विशाल किलों में से एक है.
