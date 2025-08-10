Title 1

खजूर एक सूखा मेवा है जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है।

क्या आप जानते हैं कि कच्चा या पका खजूर खाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है?

कच्चे खजूर में कई पोषक तत्व होते हैं, जो पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं।

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो कच्चे खजूर का सेवन कर सकते हैं।

जिनको भी कमज़ोरी, थकान जैसी समस्याएँ होती हैं, उनके लिए पके खजूर का सेवन ज़्यादा फायदेमंद होता है।

बता दे कि, पके खजूर के सेवन से रक्तचाप के रोगियों को बहुत फायदा होता है क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है।