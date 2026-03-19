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किस शहर को कहा जाता है भारत का सैन फ्रांसिस्को?
Preeti-rajput
Mar 19, 2026
Mar 19, 2026
Preeti-rajput
भारत में एक ऐसा शहर है जिसे सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है. कर्नाटक के बेंगलुरु को भारत का सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है.
सैन फ्रांसिस्को की तरह बेगलुरु में भी देश की आईटी कंपनियां और हजारों स्टार्टअप हैं.
बेंगलुरु पूरे एशिया में सबसे बेहतर इकोसिस्टम के लिए मशहूर है. यहां की सरकार ने इसमें अहम भूमिका निभाई है.
बेंगलुरु भारत और विदेश के इंजीनियरों और छात्रओं का आकर्षित करता है. इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है.
कर्नाटक की आईटी कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और इनोवेशन ने बेंगलुरु को काफी रफ्तार दी है.
बेंगलुरु को दिया गया यह नाम केवल एक नाम नहीं बल्कि एक एडवांस आईटी हब के तौर पर पेश करता है.
लाल बाग और कब्बन पार्क जैसे हरे-भरे स्थानों के कारण "गार्डन सिटी" के नाम से भी जाना जाता है.
भारत के तीव्र आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास का प्रतीक है; जो शहरी विकास और नवाचार के साथ सहजता से जोड़ता है.
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