✕
एक T20I मैच में किस भारतीय गेंदबाज ने लुटाए सबसे ज्यादा रन?
Ankush-upadhayay
Jul 05, 2026
Jul 05, 2026
Ankush-upadhayay
प्रसिद्ध कृष्णा
(4 ओवर में 68 रन)
युजवेंद्र चहल
(4 ओवर में 64 रन)
वरुण चक्रवर्ती
(4 ओवर में 64 रन)
अर्शदीप सिंह
(4 ओवर में 62 रन)
रवि बिश्नोई
(4 ओवर में 60 रन)
जसप्रीत बुमराह
(4 ओवर में 58 रन)
Read More
शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी लड़कियां
क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!
इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल
घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे