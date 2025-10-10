✕
Oct 10, 2025
Heena-khan
प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो सकता है 'मिसकैरेज'
प्रेग्नेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
इस दौरान आप जो कुछ भी खाती-पीती हैं, उसका सीधा असर आपके साथ-साथ गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
प्रेग्नेंसी में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा ताजे फल खाने की सलाह दी है।
लेकिन कुछ ऐसे फल भी हैं, जिनका सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए।
प्रेग्नेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को पपीता खाने से बचना चाहिए। विशेष रूप से, कच्चा पपीता गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदायक माना जाता है।
पपीता
इसमें ब्रोमेलैन नामक एंजाइम मौजूद होता है, जो गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है। इससे बड़ा नुक्सान हो सकता है।
अनानास
इमली में मौजूद गुण प्रेग्नेंसी के दौरान बॉडी में प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन को कम करने का काम करते हैं, जिससे मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है।
इमली
प्रेग्नेंसी में गर्भवती महिलाओं को ज्यादा मात्रा में अंगूर खाने से परहेज करना चाहिए।
अंगूर
वैसे तो प्रेग्नेंसी में केला खाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है या एलर्जी है, तो आपको केले का सेवन नहीं करना चाहिए।
केला
