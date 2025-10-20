✕
Oct 20, 2025
Team-inkhabar
यौन संबंध बनाने से पहले क्या खाने से बढ़ सकता है स्टेमिना?
सेक्स स्टेमिना बढ़ाने के लिए मर्द इंटरकोर्स से पहले वियाग्रा जैसी दवाइयों पर भरोसा करते हैं. लेकिन, कई देसी चीजों को खाने से भी सेक्सुअल स्टेमिना मिल सकता है.
सेक्स पावर से लेकर टाइमिंग और स्टेमिना बढ़ाने में मदद करने वाली इन चीजों के दवाइयों की तरह साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं.
उड़द की दाल को देसी घी में भूनकर और दूध में पकाकर खाने से सेक्स लाइफ शानदार बन सकती है. यह स्टेमिना और पावर के लिए फायदेमंद माना जाता है.
उड़द की खीर
फैटी फिश में ओमेगा-3 मौजूद होता है, जिससे डिजायर तो बढ़ती ही है. साथ ही स्टेमिना और पावर भी मिलती है.
फैटी फिश
यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे सेक्स लाइफ में नई जान आ सकती है.
लहसुन
सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने में गुड़ भी फायदेमंद साबित हो सकता है. खाने के बाद गुड़ खाने से सेक्स पावर, स्टेमिना और टाइमिंग बेहतर हो सकता है.
गुड़
कई रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि डार्क चॉकलेट खाने से सेक्स डिजायर बढ़ती है. साथ ही यह दिमाग को भी शांत करती है और स्ट्रेस दूर कर सकती है.
डार्क चॉकलेट
स्ट्राबेरी में मौजूद विटामिन लव हार्मोन बनाने में मदद करते हैं, जिससे सेक्स डिजायर और स्टेमिना बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
स्ट्राबेरी
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
