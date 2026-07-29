Inkhabar Hindi News

किस आउटफिट के साथ पहने कौन-से झुमके

Shivangi-shukla
Jul 29, 2026
Jul 29, 2026
Shivangi-shukla

चांदबाली- अनारकली सूट के साथ चांदबालियां बेहद खूबसूरत लगती हैं.

टेंपल ज्वेलरी- कांजीवरम साड़ी के साथ टेंपल ज्वेलरी बिल्कुल परफेक्ट लगती है.

कुंदन स्टड- बनारसी साड़ी और लहंगा के साथ कुंदन स्टड पहनना ज्यादा सही रहता है.

ऑक्सीडाइज्ड झुमके- पलाज़ो कुर्ती या एथनिक ड्रेसेस के साथ ऑक्सीडाइज्ड झुमके बहुत सुंदर लगते हैं.

सुई धागा- कुर्ती जींस के साथ सुई धागा आपके लुक को कंप्लीट करता है.

पर्ल ड्रॉप ईयररिंग- मैक्सी ड्रेसेस के साथ ये बहुत अच्छी लगती हैं.

Read More
किस आउटफिट के साथ पहने कौन-से झुमकेहॉलीवुड की सबसे ज्यादा हाइट वाली हसीनाएं2026 में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा T20I रन? ये खिलाड़ी नंबर-1क्या है आकांक्षा चमोला का तीसरा राज़, जिसके सामने आने का है डर?