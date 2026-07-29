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किस आउटफिट के साथ पहने कौन-से झुमके
Shivangi-shukla
Jul 29, 2026
Jul 29, 2026
Shivangi-shukla
चांदबाली- अनारकली सूट के साथ चांदबालियां बेहद खूबसूरत लगती हैं.
टेंपल ज्वेलरी- कांजीवरम साड़ी के साथ टेंपल ज्वेलरी बिल्कुल परफेक्ट लगती है.
कुंदन स्टड- बनारसी साड़ी और लहंगा के साथ कुंदन स्टड पहनना ज्यादा सही रहता है.
ऑक्सीडाइज्ड झुमके- पलाज़ो कुर्ती या एथनिक ड्रेसेस के साथ ऑक्सीडाइज्ड झुमके बहुत सुंदर लगते हैं.
सुई धागा- कुर्ती जींस के साथ सुई धागा आपके लुक को कंप्लीट करता है.
पर्ल ड्रॉप ईयररिंग- मैक्सी ड्रेसेस के साथ ये बहुत अच्छी लगती हैं.
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