कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

where did the first train run- \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u0915\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0930\u0947\u0932\u0917\u093e\u0921\u093c\u0940 27 \u0938\u093f\u0924\u0902\u092c\u0930, 1825 \u0915\u094b \u0907\u0902\u0917\u094d\u0932\u0948\u0902\u0921 \u092e\u0947\u0902 \u091a\u0932\u0940 \u0925\u0940\u0964\u092f\u0939 \u0930\u0947\u0932\u0917\u093e\u0921\u093c\u0940 \u0938\u094d\u091f\u0949\u0915\u091f\u0928 \u0914\u0930 \u0921\u093e\u0930\u094d\u0932\u093f\u0902\u0917\u091f\u0928 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0915\u0940 \u0917\u0908 \u0925\u0940 \u0914\u0930 \u0907\u0938\u0915\u093e \u0928\u093e\u092e \u0932\u094b\u0915\u094b\u092e\u094b\u0936\u0928 \u0928\u0902\u092c\u0930 11 \u0930\u0916\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964\n\n