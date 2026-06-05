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अगले दो दिनों में कहां-कहां होगी बारिश?

Deepika-pandey
Jun 05, 2026
Jun 05, 2026
Deepika-pandey

उत्तराखंड और हिमाचल में गर्मी से मिलेगी राहत

यूपी और बिहार में बारिश के आसार.

दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में खुशनुमा रहेगा मौसम

पंजाब और जम्मू-कश्मीर में होगी बारिश

झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बरसेंगे बादल.

केरल, असम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना

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