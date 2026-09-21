✕
मां अमृता के संग कहां घूम रही हैं सारा अली खान?
Shristi-s
Sep 21, 2026
Sep 21, 2026
Shristi-s
मां अमृता के संग कहां घूम रही हैं सारा अली खान?
सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ स्विट्जरलैंड में एक खूबसूरत वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं.
सारा ने स्विस आल्प्स, झीलों, ग्लेशियरों, नदियों और सुंदर वायर-कार राइड्स की फोटो शेयर कीं, जिससे उनकी मां-बेटी की वेकेशन की एक झलक मिलती है.
एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी मां, मशहूर एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ स्विट्जरलैंड में एक शानदार वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं.
सारा ने सोशल मीडिया पर स्विस आल्प्स की खूबसूरत फोटो शेयर कीं, जिसमें शानदार पहाड़ी नज़ारे, झीलें, ग्लेशियर, नदियां और फव्वारे दिख रहे हैं.
इन पलों को शेयर करते हुए, सारा ने एक मज़ेदार कैप्शन लिखा जो उनकी मां के साथ उनके वेकेशन के अनुभव को खूबसूरती से बताता है.
अपनी फोटो शेयर करते हुए, एक्ट्रेस ने लिखा, शांति और पहाड़ = मां और पहाड़. कभी झील, कभी ग्लेशियर, कभी नदी, कभी फव्वारा.
अगर आपको सच्ची खुशी चाहिए, तो आपको अपनी मां के सपोर्ट की ज़रूरत है, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा - मुझे यह पक्का पता है.
सारा ने अपनी एक्साइटिंग वेकेशन के वीडियो भी शेयर किए, जिसमें उन्होंने अपनी मां के साथ की गई मज़ेदार एक्टिविटीज़ की झलक दिखाई.
Read More
मां अमृता के संग कहां घूम रही हैं सारा अली खान?
ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज?
गुलशन ग्रोवर के 5 सबसे दमदार किरदार
शिवलिंग पर कब-कब नहीं चढ़ाना चाहिए जल!