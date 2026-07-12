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कहां घूम रही सारा अली खान?
Sohail-rahman
Jul 12, 2026
Jul 12, 2026
Sohail-rahman
सारा अली खान ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा की हैं.
जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाती नजर आ रही हैं.
हालांकि, अक्सर वो अपने भाई इब्राहीम अली खान के साथ घूमती नजर आती हैं.
लेकिन इस बार वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों में सारा शॉट्स में नजर आ रही हैं.
एक तस्वीर में वो अपने दोस्तों के साथ खाना एंजॉय करती नजर आ रही है.
इन तस्वीरों में सारा काफी सिजलिंग और हॉट नजर आ रही हैं.
जिससे लग रहा है कि वो दोस्तों के साथ खूब एंजॉय कर रही है.
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