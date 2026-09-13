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अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?
Sohail-rahman
Sep 13, 2026
Sep 13, 2026
Sohail-rahman
‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान काफी लंबे से टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं.
2007 में 'कसौटी जिंदगी की' खत्म होने के बाद सीजेन खान ने अपनी मर्जी से काम करने का फैसला किया.
उन्होंने 'एक लड़की अंजानी सी' और 'सीता और गीता' जैसे शो में काम किया.
इसके बाद उन्होंने भारत से बाहर भी मौके तलाशें.
उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा जैसे 'पिया के घर जाना है' और 'सिलसिले चाहत के' में काम किया.
इसके बाद एक्टिंग से लंबा ब्रेक ले लिया.
उन्होंने कुछ समय अमेरिका में बिताया, जहां उन्होंने बिजनेस के मौके तलाशे.
जुलाई 2026 में एक बार फिर सुर्खियों में तब आए जब श्वेता तिवारी के पूर्व पति राजा चौधरी ने चौंकाने वाला दावा किया.
दरअसल, उन्होंने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि अतीत में श्वेता के साथ उनका अफेयर था.
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