Oct 21, 2025
किस चीज से बनते हैं भारतीय नोट? जानें यहां

जिंदगी में लगभग हर काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है. लेकिन क्या आप जानते हैं नोट बनाने के लिए कागज कहां से आता है?

नोट छापने के लिए भारत में कुल चार प्रिंटिंग प्रेस हैं. जो देवास, नासिक, सलबोनी और मैसूर में मौजूद हैं.

दो प्रिंटिंग प्रेस भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आती हैं और बाकी दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन आते हैं.

नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही मध्य प्रदेश के देवास में बनाई जाती है. वहीं गहरी स्याही स्विट्जरलैंड की कंपनी एसआईसीपीए बनाती है.

स्विट्जरलैंड की कंपनी सिक्किम में मौजूद है, विदेश से आने वाली स्याही में थोड़ा बदलाव किया जाता है ताकी नकल न की जा सकें.

भारतीय करेंसी में इस्तेमाल होने वाला कागज विदेशों से मंगाए जाते हैं. खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम, जापान और जर्मनी जैसे देश से आता है.

80% नोटों को छापने के लिए कागज विदेश से आता है और 20% भारत में ही बनता है. वह पेपर मील मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है.

