Sep 30, 2025
Karishma-upadhyay
ऑफिस के लिए हो रहे हैं लेट और लगी है तेज भूख, तो इस आसान रेसिपी से नाश्ते में झटपट बनाएं पोहा!
आजकल के समय में ज्यादातर लोग ऑफिस या कॉलेज के लिए लेट होने की वजह से भूखे पेट ही निकल जाते हैं.
ऐसे में अगर आपको भी रोज लेट होने की वजह से भूखे पेट ही निकलना पड़ रहा है.
तो आइए आज हम आपको पोहा बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं, जिससे आपको सुबह खाली पेट नहीं जाना पड़ेगा.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले पोहा को अच्छे से धोकर छान लें, ताकि वो नरम हो जाए.
अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें और उसमें राई, जीरा और करी पत्ता डालें.
फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से भूनें.
अब इसमें हरी मिर्च, हल्दी पाउडर और मूंगफली के दाने डालकर मिलाएं और कुरकुरा होने तक सेकें.
फिर इसमें भीगा हुआ पोहा डालकर अच्छे से मसालों में मिलाएं और नमक डालकर 2 मिनट तक पकाएं.
अंत में ऊपर से नींबू का रस और हरा धनिया डालकर सजाएं और आप चाहें तो थोड़े अनार के दाने या सेव भी डाल सकते हैं.
