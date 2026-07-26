कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार ₹2,000-₹2,000 की किस्त दी जाती है. यानी एक साल में कुल ₹6000 सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं.