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जब भारत ने आखिरी बार श्रीलंका में खेली टेस्ट सीरीज, ये हैं बड़ी यादें
Ankush-upadhayay
Aug 11, 2026
Aug 11, 2026
Ankush-upadhayay
भारत ने आखिरी बार साल 2017 में श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली थी.
इस सीरीज में विराट कोहली भारतीय टीम की कप्तान थे, जो अभी टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं.
रविचंद्रन अश्विन ने 17 विकेट और 137 रन बनाकर ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था.
शिखर धवन इस सीरीज में सबसे ज्यादा 358 रन बनाकर बनाकर POTS रहे थे.
हार्दिक पांड्या ने अपने करियर का पहला टेस्ट शतक लगाया था.
भारत ने उस सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज कर श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर दिया था.
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