जब सुकेश चंद्रशेखर ने बताया जैकलीन से जलती थीं नोरा

सुकेश ने आरोप लगाया कि उसने नोरा को मोरक्को के कैसाब्लांका में घर खरीदने में मदद करने के लिए करोड़ों रुपये दिए थे. उनसे नोरा पर जैकलीन फर्नांडिस के साथ उसके रिश्ते को लेकर जलन होने का आरोप लगाया.