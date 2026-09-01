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जब सुकेश चंद्रशेखर ने बताया जैकलीन से जलती थीं नोरा

Shristi-s
Sep 05, 2026
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जब सुकेश चंद्रशेखर ने बताया जैकलीन से जलती थीं नोरा

सुकेश चंद्रशेखर का नाम 200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग और उगाही मामले में सामने आने के बाद बॉलीवुड की दो चर्चित हसीनाएं नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस से उसके कथित कनेक्शन की भी जांच हुई.

ED की पूछताछ, महंगे तोहफें के दावे और सुकेश के पत्रों ने इस मामले को लगातार सुर्खियों में बनाए रखा. हालांकि, दोनों अभिनेत्रियों ने सुकेश को लेकर अलग-अलग दावे किए हैं.

सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने जेल में रहते हुए रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से करीब 200 करोड़ रुपये की कथित उगाही की.

इसी मामले की जांच के दौरान उसके बॉलीवुड कनेक्शन भी जांच एजेंसियों के सामने आए.

ED ने नोरा फतेही से मामले को लेकर पूछताछ की थी. नोरा ने दावा किया कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी ने एक कार्यक्रम में बुलाया था.

नोरा के मुताबिक, परफॉर्मेंस के बदले उन्हें महंगे उपहार दिए गए थे.

पूछताछ के दौरान नोरा से मिले कथित महंगे तोहफों को लेकर भी सवाल हुए. इनमें BMW कार और Gucci बैग जैसी लग्जरी चीजों का जिक्र सामने आया.

नोरा ने अपने पक्ष में कहा कि उनका सुकेश के कथित अपराधी नेटवर्क से कोई लेनादेना नहीं था और जब उन्हें कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ तो उन्होंने उससे दूरी बना ली.

सुकेश ने आरोप लगाया कि उसने नोरा को मोरक्को के कैसाब्लांका में घर खरीदने में मदद करने के लिए करोड़ों रुपये दिए थे. उनसे नोरा पर जैकलीन फर्नांडिस के साथ उसके रिश्ते को लेकर जलन होने का आरोप लगाया.

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