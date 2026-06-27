जब असली दर्द बना चेतना पांडे की एक्टिंग की जान

चेतना ने कहा कि आज के समय में लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है. ऐसे दौर में अगर कोई फिल्म सालों तक दर्शकों के दिलों में बनी रहती है, तो वही उसकी सबसे बड़ी सफलता होती है.