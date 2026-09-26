जब राधिका आप्टे की बिना कपड़ों वाली क्लिप हुई थी लीक

राधिका आप्टे ने एक इंटरव्यू में ऐसे ही दौर को याद किया, जब उनकी एक क्लिप लीक होने के बाद वह इतनी परेशान हो गई थीं कि कई दिनों तक घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई.