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जब राधिका आप्टे की बिना कपड़ों वाली क्लिप हुई थी लीक
Webstoryeditor
Sep 26, 2026
Sep 26, 2026
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जब राधिका आप्टे की बिना कपड़ों वाली क्लिप हुई थी लीक
राधिका आप्टे ने एक इंटरव्यू में ऐसे ही दौर को याद किया, जब उनकी एक क्लिप लीक होने के बाद वह इतनी परेशान हो गई थीं कि कई दिनों तक घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई.
राधिका ने बताया कि जिस क्लिप को लेकर विवाद हुआ, उसके सामने आने के बाद उन्हें काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा.
राधिका ने कहा कि करीब चार दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलीं. ऐसी चीजें सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उनका असर व्यक्ति के आसपास की जिंदगी तक पहुंच सकता है.
राधिका के मुताबिक, उनकी स्टाइलिस्ट ने उन्हें बताया था कि उसका ड्राइवर उस क्लिप को बार-बार देख रहा था.
वह स्टाइलिस्ट से राधिका के घर जाने को लेकर भी सवाल करता था. एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उनके वॉचमैन ने भी वह क्लिप देख ली थी.
राधिका ने कहा कि उस समय उन्हें अपने घर और सुरक्षा को लेकर भी चिंता होने लगी थी. वह उस वक्त एक अपार्टमेंट में अकेली रहती थीं.
हालात से परेशान होकर राधिका ने अपने ड्राइवर और स्पॉट दादा से सीधे बात करने का फैसला किया.
राधिका ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने क्लिप देखी है और साफ कहा कि अगर उन्हें उनके साथ काम करने में कोई परेशानी है तो वे नौकरी छोड़ सकते हैं.
लेकिन तब उन दोनों ने राधिका को भरोसा दिलाया कि वे उनका ख्याल रखेंगे.
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