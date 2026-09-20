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शिवलिंग पर कब-कब नहीं चढ़ाना चाहिए जल!
Kajal-jain
Sep 20, 2026
Sep 20, 2026
Kajal-jain
भगवान शिव की उपासना से हर प्रकार के मनवांछित फल प्राप्त होते हैं, ऐसा धर्म-ग्रंथों में उल्लेख मिलता है
कहते हैं कि भगवान शिव सिर्फ एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है
शास्त्रों में भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए भी कुछ खास नियम बताए गए हैं जिनका विशेष ध्यान रखना होता है
शिवपुराण के मुताबिक, सूर्यास्त या उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल विष के समान माना गया है इसलिए तब जल न चढ़ाएं
जब शिवलिंग का महाश्रृंगार हो जाए तो उसके बाद भी उस पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, मान्यता है कि इससे भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं
दोपहर के समय भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि धर्म-शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है
शास्त्रों के मुताबिक, ब्रह्ममुहूर्त के समय शिवलिंग पर जल अर्पित करने से मनवांछित फल और शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है
शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए सोना, चांदी और तांबे के बर्तन सबसे शुभ माने गए हैं, अन्य धातु के पात्र पूजा के लिए शुभ नहीं बताए जाते
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