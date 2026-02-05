✕
महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
फाल्गुन महाशिवरात्रि की तिथि 15 फरवरी को शाम 5:04 बजे शुरू होगी और 16 फरवरी को शाम 5:34 बजे समाप्त होगी.
इस बार महाशिवरात्रि का त्योहार 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा और व्रत का पारण 16 फरवरी को किया जाएगा.
महाशिवरात्रि की रात शिव पूजा का खास महत्व होता है. इस दौरान भक्त निशीथ काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं.
महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनें. दिनभर उपवास रखें या फलाहार करें.
शाम के समय घर के मंदिर में या शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करें.
पूजा के बाद आरती करें और रात्रि जागरण कर भजन-कीर्तन या मंत्र जप करें. अगले दिन सुबह पारण करें.
