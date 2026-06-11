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सायोनी घोष ने राजनीति में कब रखा कदम?
Sohail-rahman
Jun 11, 2026
Jun 11, 2026
Sohail-rahman
सायोनी घोष ने साल 2021 में राजनीति में कदम रखा.
ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हुईं.
पहली बार आसलसोल विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ा.
लेकिन उन्हें बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल ने हरा दिया.
इसके बाद सायोनी घोष साल 2023 में टीएमसी यूथ विंग की प्रेसिडेंट बनीं.
2024 में टीएमसी के टिकट पर जादवपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर संसद पहुंची.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में जमकर प्रचार किया.
लेकिन टीएमसी की हार के बाद अब पार्टी छोड़ने की खबर सामने आ रही है.
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