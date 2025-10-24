✕
Oct 24, 2025
Anuradha-kashyap
भारत में इंटरनेट का सफर: जानिए शुरुआत से आज
तक की कहानी!
भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1986 में हुई थी, इसे पहले केवल शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों में प्रयोग के लिए लाया गया था.
1986 में भारत सरकार ने ERNET (Education and Research Network) लॉन्च किया, यह भारत का पहला नेटवर्क था जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता था.
शुरुआत में केवल विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान इंटरनेट से जुड़े थे, इसका उद्देश्य ज्ञान और सूचना का आदान-प्रदान करना था.
1995 में भारत में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोला गया, टेलीकॉम कंपनियों ने धीरे-धीरे इसे घरों और ऑफिस तक पहुँचाया.
पहले इंटरनेट को डायल-अप कनेक्शन के जरिए इस्तेमाल किया जाता था, इसे धीमा और महंगा माना जाता था, लेकिन लोग इसे जानने के लिए उत्साहित थे.
1990 के दशक में ईमेल और सरकारी वेबसाइट्स का उपयोग शुरू हुआ, लोग जानकारी खोजने और संवाद करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे.
2000 के बाद ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट ने इंटरनेट को तेजी से फैलाया, अब यह शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन का अहम हिस्सा बन गया.
आज भारत में इंटरनेट करोड़ों लोगों तक पहुँच चुका है, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं ने हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है.
