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जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न
Shristi-s
Nov 01, 2026
Nov 01, 2026
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जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न
सोनारिका भदौरिया ने टीवी सीरियल 'देवों के देव महादेव' में देवी पार्वती का रोल निभाकर घर-घर में मशहूर हुई.
लेकिन अब सोनारिका ने अपनी ज़िंदगी की एक दर्दनाक कहानी शेयर की है.
हॉट्टरफ्लाई से बातचीत में सोनारिका ने बताया कि 10 साल की उम्र में उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी. एक आदमी ने उनका उत्पीड़न किया था.
सोनारिका से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जिससे उन्हें इनसिक्योर महसूस हुआ हो.
एक्ट्रेस सोनारिका ने जवाब दिया एक समय था जब मैं बहुत डिप्रेस्ड महसूस करती थी.
मेरा एक मुंहबोला भाई था. मैं उस समय 10-11 साल की थी. हम उसे राखी बांधने गए थे। पास में एक रेस्टोरेंट था. राखी के बाद, मेरे माता-पिता ने कहा कि हम लंच पर चलें.
मैं अपने माता-पिता और भाई के साथ वहां गई थी. वहां एक मैनेजर था. एक दरवाज़े से दूसरे दरवाज़े तक जाने के लिए पांच सीढ़ियों की एक सीढ़ी थी, जहां अंधेरा था. वह आदमी मेरे साथ-साथ चल रहा था.
मैंउसने उन पांच सीढ़ियों पर मेरी छाती दबा दी. उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया. उसके बाद, मैं पूरी तरह शांत हो गई.
जब मैं 15-16 साल की थी, जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो मैंने अपनी मां को इसके बारे में बताया. मेरी मां ने कहा, तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया?
सोनारिका ने आगे बताया कि मैंने अभी तक अपने पिता को इसके बारे में नहीं बताया है.
अगर मैंने अपने पिता को बताया, तो चाहे वह आदमी कहीं भी हो, भले ही वह मर गया हो, मेरे पिता उसकी कब्र खोदकर उसे फिर से मार देंगे.
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