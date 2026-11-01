जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

मैं अपने माता-पिता और भाई के साथ वहां गई थी. वहां एक मैनेजर था. एक दरवाज़े से दूसरे दरवाज़े तक जाने के लिए पांच सीढ़ियों की एक सीढ़ी थी, जहां अंधेरा था. वह आदमी मेरे साथ-साथ चल रहा था.