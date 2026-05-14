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ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी धुरंधर 2
Deepika-pandey
May 14, 2026
May 14, 2026
Deepika-pandey
आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर ने फिल्म ने बड़े पर्दे पर रिलीज होने से पहले ही तगड़ी कमाई की.
धुरंधर 2 ने रिलीज होने के बाद कई रिकॉर्ड्स तोड़े और तगड़ी कमाई भी की.
इस फिल्म वे वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1800 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है.
वहीं अब ये स्पाई थ्रिलर फ़िल्म धुरंधर अपने बहुप्रतीक्षित OTT डेब्यू के लिए तैयार है.
रिपोर्ट्स की मानें, तो 'धुरंधर 2' 14 मई, 2026 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Netflix पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी.
भारतीय दर्शकों को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि ये भारत में JioHotstar पर रिलीज़ होगी.
भारतीय दर्शक जियोहॉटस्टार से ऑफिशियल पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं.
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