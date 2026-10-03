ग्लैमरस फोटो अपलोड करने पर जब एक्ट्रेस से पूछा गया रेट

जब सामने होते हैं, तो वही लोग बड़े प्यार और इज़्जत से बात करते हैं. यह दुनिया बहुत अजीब है. हमें इस वर्चुअल दुनिया को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, यह बहस का विषय है.