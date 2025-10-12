✕
Oct 12, 2025
Anuradha-kashyap
नकली प्रोफाइल से बचें, WhatsApp ला रहा नया Facebook लिंक फीचर!
WhatsApp जल्द ही एक बड़ा अपडेट लॉन्च करने वाला है, इसमें यूजर्स अपनी प्रोफाइल में सीधे Facebook अकाउंट लिंक जोड़ सकेंगे.
यूजर्स के WhatsApp कॉन्टैक्ट्स सिर्फ एक टैप में उनके फेसबुक प्रोफाइल पर जा सकेंगे, यह सुविधा सोशल कनेक्शन को बेहद सरल होगी.
यह फीचर इंस्टाग्राम लिंक जोड़ने जैसी ही सुविधा देगा, यूजर्स अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स के जरिए से तय कर सकते हैं कि लिंक किसको दिखाई दे.
यूजर्स तय कर सकते हैं कि फेसबुक लिंक सिर्फ उनके कॉन्टैक्ट्स को दिखे या खास लोगों को, इससे प्राइवेसी और सुरक्षा बनी रहेगी
WhatsApp ने बताया कि यह फीचर पूरी तरह डिफॉल्ट होगा, ऐप के बाकी हिस्सों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा
यूजर्स अपने फेसबुक लिंक को अनवेरिफाइड रख सकते हैं या Meta Account Center के जरिए वेरिफाई कर सकते हैं
यह फीचर नकली और असली प्रोफाइल में अंतर पहचानने में मदद करेगा, यूजर्स अब आसानी से पहचान सकते हैं कि प्रोफाइल असली है या नकली।
फिलहाल यह फीचर बीटा वर्जन में टेस्ट किया जा रहा है, उम्मीद है कि धीरे-धीरे इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा
WhatsApp का यह नया फीचर सोशल नेटवर्किंग को आसान और सुरक्षित बनाता है, फेसबुक लिंक जोड़कर यूजर्स का अनुभव बेहतर और कनेक्शन और भरोसेमंद बनता है
