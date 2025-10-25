✕
Oct 25, 2025
Anshika-thakur
एक WhatsApp अकाउंट अब चार डिवाइस पर चलाया जा सकता है, तरीका बहुत आसान है
WhatsApp दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग ऐप है और इसमें कई तरह के फीचर्स हैं
यहां हम उस फीचर की बात कर रहे हैं जिससे एक ही वॉट्सऐप अकाउंट को कई डिवाइसेस पर इस्तेमाल किया जा सकता है
हम WhatsApp Companion Mode के बारे में बता रहे हैं जो सेटिंग्स में “Link Devices” में मिलेगा
इस फीचर से आप अपने वॉट्सऐप अकाउंट को चार फोन्स पर एक साथ चला सकते हैं
पहले अपने फोन में वॉट्सऐप ओपन करें और फिर ऊपर दाई तरफ तीन डॉट्स पर क्लिक करें
कई विकल्पों में से “Linked Devices” चुनें फिर QR स्कैनर से कंपैनियन डिवाइस का कोड स्कैन करें
कंप्यूटर पर WhatsApp चलाने के लिए WhatsApp Web या ऐप खोलें और QR कोड स्कैन करें
अपने फोन में WhatsApp ओपन करें और लॉगिन पेज पर तीन डॉट्स में Companion Mode चुनें
तेल एक महत्वपूर्ण तेल है
Read More
Wedding Season में हॉट दिखने के लिए अपनाएं इन बॉलीवुड सेलेब्स का लुक
एक WhatsApp अकाउंट अब चार डिवाइस पर चलाया जा सकता है, तरीका बहुत आसान है
शारदा सिन्हा के बेहतरीन छठ गीत, सुनते ही खो जाएंगे आप
10 मिनट में तैयार, टेस्टी और हेल्दी वर्मिसेली उपमा