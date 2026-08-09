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क्या था ऑपरेशन सफेद सागर?
Sohail-rahman
Aug 09, 2026
Aug 09, 2026
Sohail-rahman
नेटफ्लिक्स पर इन दिनों ऑपरेशन सफेद सागर वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग हो रही है.
जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है.
ऐसे में आइए जानते हैं कि भारतीय वायसुना का ऑपरेशन सफेद सागर क्या था?
'ऑपरेशन सफेद सागर' भारतीय वायु सेना के उस हवाई अभियान का कोडनेम था.
जिसने 1999 में भारत को कारगिल युद्ध जीतने में मदद की थी.
भारत के कब्जे वाली पहाड़ों की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था.
जिसपर भारतीय वायुसेना ने बम बरसाकर इन जगहों को फिर से हासिल करने में भारतीय सेना की मदद की थी.
ऑपरेशन सफेद सागर का समापन तब हुआ था जब भारतीय सेना ने दोबारा उन जगहों पर कब्जा कर लिया था.
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