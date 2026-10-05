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पुराना फोन बेचने से पहले क्या करें?
Kunal-mishra
Oct 05, 2026
Oct 05, 2026
Kunal-mishra
पुराना फोन बेचने से पहले क्या करें?
डेटा का बैकअप लें पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले डेटा का बैकअप लें.
सिम और मेमोरी कार्ड निकालें ऐसे में सिम और मेमोरी कार्ड निकालना सही रहेगा.
लॉग आउट इसके लिए आपको अकाउंट से लॉगआउट कर लेना चाहिए.
फैक्ट्री रिसेट फोन बेचने से पहले फैक्ट्री रिसेट जरूर करें.
IMEI नंबर नोट फोन बेचने से पहले आपको IMEI नंबर नोट कर लेना चाहिए.
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