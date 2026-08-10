✕
किन चीजों को चाय के साथ नहीं खाना चाहिए?
Shristi-s
Aug 10, 2026
Aug 10, 2026
Shristi-s
किन चीजों को चाय के साथ नहीं खाना चाहिए?
हर चीज़ चाय के साथ सही नहीं मानी जाती.
कुछ खाने की चीज़ें एक साथ खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है.
बहुत से लोग सोचते हैं कि चाय के साथ क्या नहीं खाना चाहिए. आइए जानते हैं.
चाय के साथ खट्टे फल या नींबू खाने से बचें.
चाय के साथ अंकुरित अनाज और आयरन वाली चीज़ें खाने से बचें.
चाय के साथ हल्दी खाने से बचें.
चाय के साथ ज़्यादा बेसन खाने से बचें.
बहुत ठंडी चीज़ें और गर्म चाय एक ही समय पर पीने से बचें.
अगर आपको कोई सेहत से जुड़ी समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह लें.
Read More
किन चीजों को चाय के साथ नहीं खाना चाहिए?
वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हैं ये 8 ‘अजूबा’ रिकॉर्ड
अगस्त में घूमने के लिए अच्छी रहेंगी ये 6 जगहें
सैंकड़ों किमी. दूर से कांवड़ क्यों लाते हैं शिव भक्त?