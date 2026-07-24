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पानी में गीला हो गया है फोन, तो क्या करें?
Deepika-pandey
Jul 24, 2026
Jul 24, 2026
Deepika-pandey
फोन भीगते ही तुरंत स्विच ऑफ कर दें.
चार्जिंग पर बिल्कुल न लगाएं.
कवर, सिम और मेमोरी कार्ड निकाल दें.
सूखे कपड़े से धीरे-धीरे साफ करें.
हेयर ड्रायर या तेज गर्म हवा का इस्तेमाल न करें.
जरूरत पड़ने पर तुरंत सर्विस सेंटर की मदद लें.
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