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पानी में गीला हो गया है फोन, तो क्या करें?

Deepika-pandey
Jul 24, 2026
Jul 24, 2026
Deepika-pandey

फोन भीगते ही तुरंत स्विच ऑफ कर दें.

चार्जिंग पर बिल्कुल न लगाएं.

कवर, सिम और मेमोरी कार्ड निकाल दें.

सूखे कपड़े से धीरे-धीरे साफ करें.

हेयर ड्रायर या तेज गर्म हवा का इस्तेमाल न करें.

जरूरत पड़ने पर तुरंत सर्विस सेंटर की मदद लें. 

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